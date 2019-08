Weißenburger Kirchweih bleibt eine feste Bank

Das zehntägige Fest verlief aus Sicht des Kirchweihausschusses und der Polizei überwiegend fröhlich und friedlich. - vor 35 Minuten

Krönender Abschluss: Das Feuerwerk am Sonntagabend setzte den offiziellen Schlusspunkt unter das zehntägige Fest, das absolut friedlich und ohne ernsthafte Probleme über die Bühne ging. © Foto: Felix Oeder



Die Weißenburger Kirchweih 2019 ist Geschichte. Mit dem bunten und fast 15-minütigen Höhenfeuerwerk ist das zehntägige Fest am Sonntagabend offiziell zu Ende gegangen – auch danach wurde natürlich noch gefeiert. Die Bilanz des Kirchweihausschuss-Vorsitzenden Andre Bengel fällt rundum positiv aus: "Es hat alles gut geklappt."

Wie bereits in der Zwischenbilanz, zog Bengel ein insgesamt positives Fazit, das nur ganz wenige Kritikpunkte enthält: Das Gesamterscheinungsbild des Festplatzes sei gut angekommen, die rund 80 000 Besucher haben friedlich und fröhlich zehn Tage lang am Festplatz miteinander gefeiert und – mit am wichtigsten – Festwirt Widmann und die Schausteller waren mit dem Besuch und dem Geschäft zufrieden.

Wie viel Bier die durstigen Kehlen hinunterlief, bleibt aber auch heuer ein gut gehütetes Geheimnis, das Bengel zufolge "nur der Festwirt und die Brauerei kennen". Der Kirchweihausschuss-Vorsitzende ist sich aber sicher, dass es auf jeden Fall "mehr als 500 Hektoliter" gewesen sein dürften und die Brauerei Schneider, die vielfach für ihr Festbier gelobt wurde, "sehr zufrieden" sei.

Von daher ist schon heute sicher, dass Schneider auch im nächsten Jahr, so wie ausgehandelt, noch einmal alleinig das Weißenburger Festbier brauen und ausschenken darf. Deutlich zurückgegangen sei Bengel zufolge heuer der Absatz von Zitronenlimo, Radler oder Weizen. Dafür wurde mehr alkoholfreies Bier getrunken.

Verbesserungswürdig ist laut Bengel noch das Thema Lautstärke – trotz der vorgeschriebenen Dezibelbegrenzer in den beiden Zelten. Bengel und der Kirchweihausschuss wollen im nächsten Jahr die Daumenschrauben noch einmal mehr andrehen und sich jeden Tag die Lautstärkenprotokolle zeigen lassen, die die Bands während ihrer Auftritte mitschreiben. Im Prinzip sind die Schallmessprotokolle ein ähnliches Kontrollinstrument wie der Fahrtenschreiber im Lkw, zog Bengel den Vergleich, der den Eindruck hat, dass manche Musiker das Thema Lautstärke nicht ernst genug nehmen. Die meisten Bands hätten das Anliegen des Kirchweihausschusses aber verstanden und würden Rücksicht auf die Anwohner nehmen.

Schon am ersten Abend hatte Bengel die Lärmquelle ausmachen können und darauf gedrungen, dass im Weinzelt der Dezibelbegrenzer auch eingesetzt wird. Während der ganzen zehn Tage habe es nur eine Beschwerde von Anwohnern gegeben, die sich an die Stadtverwaltung gewandt haben und eine Klage erwägen. Insgesamt hätten aber die meisten Weißenburger viel Verständnis für das größte Kirchweihfest in Südmittelfranken und feierten lieber fröhlich mit, als sich zu beschweren. Bengel, der selbst unweit des Festplatzes wohnt, rät hier zur Toleranz: "Wir singen daheim die Lieder einfach immer mit."

Auch aus Sicht der Polizei ist die Kirchweih relativ friedlich verlaufen: Es mussten lediglich zwei Vertretungsverbote verhängt werden, einmal in Folge einer Schlägerei auf dem Kirchweihheimweg und einmal, weil eine Sicherheitskraft angegangen wurde. Angesichts der Menschenmassen, die sich auf dem Festplatz tummelten, sei das eine erfreulich niedrige Anzahl an Delikten, findet Polizeichef Rolf Rabus: "Vonseiten der Polizei Weißenburg kann die Kirchweih heuer mit dem Prädikat ,Best ever‘ ausgezeichnet werden. Die Weißenburger und ihre Gäste feierten so friedlich wie nie. Es gab nicht mehr zu tun wie an einem normalen Sommerwochenende auch."

Fünf Fahrräder geklaut

Auch die zusätzlichen Streifen auf dem Festplatz seien gut angenommen worden. Positiv hob er hervor, dass der Sicherheitsdienst im Bierzelt sorgfältig darauf achtete, dass Jugendliche unter 16 Jahre keinen Alkohol konsumieren. Trotz des großen Bierkonsums gab es keinen Führerscheinentzug, was wohl auch mit der guten Akzeptanz der Kirchweihbuslinie zusammenhängen mag. Der einzige Wermutstropfen laut Rabus: Insgesamt wurden fünf, teilweise hochwertige, Fahrräder vom Festplatz oder dem Umfeld gestohlen. Sonst sei heuer aber alles "cool" verlaufen.

Kirchweihausschuss-Vorsitzender Bengel dankte allen Mitstreitern im Kirchweihausschuss, den Festwirten und Schaustellern für die gute Zusammenarbeit. Für den nächsten Kirchweihausschuss, der 2020 nach der Kommunalwahl neu besetzt werden muss, sei das Feld jedenfalls bestens bestellt.

Die Weißenburger Kirchweih sei nach wie vor eine feste Bank, die Traditionsveranstaltungen wie das Steinheben, das Hunderennen oder die Kinderbelustigung seien auch heute noch echte Selbstläufer und das Konzept der Kirchweih habe sich auch heuer wieder bestens bewährt.

MARKUS STEINER