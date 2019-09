Weißenburger Luna Bühne beendet die Sommerpause

In den nächsten Wochen stehen diverse Gastspiele und Eigenproduktionen auf dem Spielplan - vor 34 Minuten

WEISSENBURG - Der Herbst in der Weißenburger Luna Bühne wird ebenso humorvoll wie gesellschaftskritisch. Viele Gastauftritte sind geplant, aber auch eigene Produktionen kommen nicht zu kurz.

Da bleibt keine Auge trocken: "Das (perfekte) Desaster Dinner" hat die Luna Bühne als neue Eigenproduktion im Oktober im Programm. Eine turbulente Slapstick-Komödie, die erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sein wird. © Foto: Luna Bühne



Die Premiere der 38. Folge von "Das Fränkische Amtsgericht" ist am Freitag, 20. September, und wird am Freitag, 13. Oktober, wiederholt. Das Luna-Ensemble verspricht "skurrile Fälle aus dem Alltagsleben der Franken". Dazwischen wird der bekannte Musiker Arthur Rosenbauer auftreten.

Mit "Kulturhäppchen" bietet die Luna Bühne einmal pro Monat immer donnerstags ein Kabarett-Theater mit Essen an. Am 26. September heißt das Motto "Redewendungen" und am 24. Oktober geht es um "Sterne, Stars & Stelle".

Ums Thema Essen dreht es sich auch in der nächsten Komödie der Luna Bühne: "Das (perfekte) Desaster Dinner". Gespielt wird am Samstag, 5. Oktober, am Samstag, 12. Oktober, und am Freitag, 18. Oktober. Es geht um Stefan, der ein romantisches Abendessen mit seiner Geliebten Susanna plant, während seine Ehefrau Jacqueline angeblich ihre Mutter besucht. Als Ausrede schiebt Stefan ein Männerwochenende mit seinem besten Freund Robert vor, nicht wissend, dass der Jacquelines heimliche Affäre ist. Doch natürlich kommt alles ganz anders als geplant. "Eine grandiose und rasante Komödie, bei der garantiert kein Auge trocken bleibt", wirbt die Luna Bühne.

Doch auch die Gastauftritte garantieren einige Lacher. Am Freitag, 4. Oktober, kommt ChrisTina Baumer mit ihrem Kabarettprogramm "Zum Fressen gern". Darin spielt sie zwei Zwillingsschwestern. Chris ist Veganerin, Tinas Leibgericht sind Leberkässemmeln. Die Urbayerin wirft ihrer "hippen" Schwester deshalb gerne mal einen Presssack in den Spinat-Guarana-Smoothie.

Lange hat man ihn nur als Teil des Trios "TBC – Totales Bamberger Cabaret" gesehen, nun ist er auch wieder solo unterwegs: Michael A. Tomis. Mit seiner Retro-Comedy-Show "Wiedersehen macht Freude" begeistert Tomis am Sonntag, 6. Oktober, sein Publikum in Weißenburg. Die Show ist bereits ausverkauft. Mit seinem Auftritt beim Jubiläum der Luna Bühne zu Jahresbeginn hat sich der Komiker ganz schnell eine Fangemeinde in Weißenburg aufgebaut. Tomis veranstaltet einen nostalgischen TV-Trip in die Vergangenheit und weckt damit nicht nur alte Gefühle, sondern bringt auch Stars jener Zeit gleich mit auf die Bühne.

Eine Portion Selbstbewusstsein gibt Monika Blankenberg in "Altern ist nichts für Feiglinge – Jung bleiben!" mit auf den Weg. Am Freitag, 11. Oktober, spricht sie mit viel Selbstironie über den Fitnesswahn der Gesellschaft, den kläglichen Versuch dabei mitzumachen, über einen fröhlichen Alterungsprozess, das Leben an sich und über einen positiven Umgang mit der eigenen Person.

Wer mehr über Selbstakzeptanz und gesellschaftliche Missstände hören will, sollte die Luna Bühne besuchen, wenn Claudia Schuma und Irene Weber zu Gast sind. "Tschuldigung, war Absicht!" heißt es beim Duo "Puderdose" dann am Samstag, 19. Oktober. Frech und lustig beweisen die beiden Frauen, dass Geschlechterrollen völlig unsinnig sind und curvy sein total in ist.

InfoDie Aufführungen in der Luna Bühne beginnen jeweils um 20 Uhr, mit Ausnahme der Sonntage; da geht es schon um 18 Uhr los. Karten gibt es online unter www.lunabuehne.de oder telefonisch unter 09141/8 74 47 00 sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Abonnenten von Weißenburger Tagblatt und Treuchtlinger Kurier bekommen mit ihrer ZAC-Karte in den Geschäftsstellen unserer Zeitung vergünstigte Tickets.

LISA KRÜGER