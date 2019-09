Aufwärmprogramm beim Seenlandmarathon: Start war auch bei der neunten Auflage wieder mit den beliebten Bambiniläufen. Sonst gab es am Marathon-Samstag ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm im Festzelt mit Pleinfelder und Ellinger Vereinen, eine interessante Messe mit vielen Mitmachangeboten für die ganze Familie, Startersetausgabe, Knödelparty und einiges mehr.

Am 1. September ist das Ausbildungsjahr 2019 offiziell gestartet. Wir haben die Fotos der neuen Azubis.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montag auf der Bundesstraße 2 zwischen Weißenburg und Dettenheim: An der Ausfahrt am Markhof ist eine junge Frau mit ihrem Mini frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die Frau und ihr jüngerer Bruder wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die B2 musste komplett gesperrt werden.