Weißenburger Stadtwald: Kommt der zweite Hitzesommer?

Bleibt es weiter trocken, bekommen die Bäume extreme Probleme - vor 44 Minuten

WEISSENBURG - "Die nächsten zwei, drei Wochen werden sehr entscheidend dafür sein, wie es weitergeht", stellt Jürgen Fischer fest. Der Leiter des Weißenburger Forstamts ist für rund 2500 Hektar Stadtwald verantwortlich und er sieht mit Sorge auf den nächsten heißen Sommer, der diesem Wald ins Haus stehen könnte. Das trockene Frühjahr, der sehr heiße April und erste Langzeit-Prognosen für die nächsten Monate lassen dieses Szenario wahrscheinlich wirken. "Zweimal in Folge hatten wir das noch nie, und dann ist schon die Frage, was eigentlich genau passiert", stellte der Forstwirt fest.

Noch sieht es grün aus im Wald, aber Weißenburgs Forstamtsleiter Jürgen Fischer macht sich trotzdem Sorgen. Der nächste heiße Sommer könnte ins Haus stehen und dem Wald Probleme bereiten. Die nächsten Wochen werden entscheiden. © Jan Stephan



Noch sieht es grün aus im Wald, aber Weißenburgs Forstamtsleiter Jürgen Fischer macht sich trotzdem Sorgen. Der nächste heiße Sommer könnte ins Haus stehen und dem Wald Probleme bereiten. Die nächsten Wochen werden entscheiden. Foto: Jan Stephan



Bei den Fichten ahnt Fischer, wohin die Reise geht. Der Markt wird weiter mit Käferholz überschwemmt, das bereits seit Längerem die Preise erheblich in den Keller getrieben hat. Derzeit sei man mit Hochdruck dabei, die Sturmschäden der vergangenen Monate aus dem Stadtwald zu schaffen, damit der Käfer keine Brutstätten findet. Es wird ein Wettlauf mit der Zeit, denn die Borkenkäfer schwärmen gerade und die Stürme der vergangenen Monate haben nirgends große, aber überall kleine Schäden verursacht. Fischer: "Das verteilt sich über das ganze Gebiet des Stadtwalds."

Problem für Fichten

Den Waldumbau, den man in der Region vor zehn bis 15 Jahren noch ganz kontrolliert umsetzen wollte, vollzieht sich längst von alleine. Der Klimawandel baut nämlich selbstständig ab, und zwar die Fichtenmonokulturen. In immer rasanterem Tempo. "Das ist schon ein Problem, dass wir nicht mehr selbst entscheiden, wo wir umbauen und aufforsten, sondern dass uns das der Käfer vorschreibt."

Der ursprünglich mal angedachte Fichtenanteil von um die 40 Prozent im Jahr 2030 werde wahrscheinlich nicht zu halten sein, glaubt Fischer. Das regeln Trockenheit und Käfer vermutlich anders. Nicht zuletzt weil die Waldstruktur in Franken den Käfer bevorzugt. Hier gibt es zahlreiche private Klein- und Kleinstwaldbesitzer, die in ihrem Forst nicht täglich nach dem Rechten sehen können. "Das sind manchmal Leute, die wissen gar nicht mehr, dass sie einen Wald besitzen", erzählt Fischer. Diese Reviere sind klassische Ausgangspunkte für die Käferverbreitung. Der Weißenburger Forstamtsleiter bittet deshalb alle Privatwaldbesitzer, ihre Wälder zu kontrollieren und befallene Bäume schnell entfernen zu lassen.

Aber auch bei anderen Bäumen ist langfristig die Frage, wie sie mit der Trockenheit zurechtkommen. "Das ist wie bei einem Menschen, wenn ein Baum ständig unter Stress steht, dann ist sein Immunsystem einfach anfälliger." Für Schädlinge, Pilze, Wetterereignisse . . . Und massive Trockenheit bedeutet extremen Stress für die Bäume. Schon könnten erste Schädlinge für Tanne oder Douglasie auf dem Vormarsch sein, fürchten Forstexperten. Das wäre ein Problem, weil man beim Waldumbau doch einige Hoffnungen auf die beiden Tiefwurzler setzt.

Aber selbst mit tiefen Wurzeln kann es mitunter schwer werden, an Wasser zu kommen. "Weiter unten ist es viel zu trocken. Da bräuchte es einfach den viel besagten Landregen. Mehrere Tage ergiebigen Niederschlag, dass sich das langsam wieder auffüllt", stellt der Forstamtsleiter fest. Unter der obersten Krume finde man im Moment allerdings schon noch Feuchtigkeit aus den Wintermonaten. Deshalb sei die Waldbrandgefahr in den Laubwäldern rund um Weißenburg zwar vorhanden, aber noch nicht extrem. Generell seien Nadelwälder anfälliger für Brände.

Allerdings kann es auch im trockenen Unterholz von Laubwäldern zu Bränden kommen. Im vergangenen Jahr hatte man sogar ein Feuerverbot für den Weißenburger Römerbrunnen aussprechen müssen. Und das trifft manchen Weißenburger hart, handelt es sich doch um den schönsten Grillplatz der Stadt. Allerdings dürfte das noch die harmloseste Einschränkung sein, die der Klimawandel in den nächsten Jahren in der Region so mit sich bringen wird.