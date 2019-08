Wolfgang Hauber feiert 60. Geburtstag

WEISSENBURG - Der Weißenburger Landtagsabgeordnete Wolfgang Hauber (FW) wird am heutigen Freitag 60 Jahre alt. Der gelernte Polizeihauptkommissar kann sich an seinem Festtag beruhigt zurücklehnen und genießen, dass er am Ende sein lange gehegtes Ziel tatsächlich erreicht hat. Denn lange Zeit sah es eher so aus, als würde er als ewiger Kandidat in die Geschichtsbücher eingehen.

Zufrieden mit dem Erreichten: Wolfgang Hauber feiert heute seinen 60. Geburtstag als Landtagsabgeordneter. Gratulieren kann man ihm vormittags in seinem Büro. © Foto: Robert Maurer



Schließlich wollte Hauber, der seit Oktober 2018 für die Freien Wähler (FW) im Landtag sitzt, schon einiges werden: Landrat, Mitglied des Bundestags und auch Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt Weißenburg. Für diesen Posten hatte er sogar zweimal – ohne Erfolg – kandidiert.

Insofern kann man dem stets besonnen auftretenden Politiker vor allem eines attestieren: Ausdauer und einen langen Atem. Eigenschaften, die sich der Kreisvorsitzende der Freien Wähler, der seit Mai 2002 Stadtrat (davon von Mai 2008 bis April 2014 zweiter Bürgermeister) und seit 2008 auch Kreisrat ist, vermutlich in seinem erlernten Beruf zugelegt hat.

Hauber war in jungen Jahren beim Bundesgrenzschutz und bei der Eliteeinheit GSG 9 beschäftigt, eher er dann 1985 zur Bayerischen Polizei wechselte und für verschiedene Polizeiinspektionen tätig war, zuletzt in Weißenburg und Treuchtlingen, wo er bis zu seiner Wahl in den Landtag stellvertretender Inspektionsleiter war. Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) gehört den FW seit 1990 an und ist, wie er selbst sagt, "Freier Wähler aus Überzeugung".

Dass Hauber es am Ende ins Maximilianeum schaffte, verdankt er seinem schon erwähnten langen Atem und der Tatsache, dass er sich auch für eine recht aussichtslose Kandidatur im Landkreis Roth und im Nürnberger Land nicht zu schade war. So schnappte er sich bei der Wahl 2018 das dritte mittelfränkische Landtags-Mandat der Freien Wähler – vor seinem damals innerparteilich stärksten Rivalen Thomas Schneider aus Röttenbach, der vom Rathaussessel in den Landtag wechseln wollte, hatte er am Ende rund 1500 Stimmen Vorsprung und das beste Erststimmenergebnis in ganz Mittelfranken. Ein Wahlsieg, der Hauber nach eigenem Bekunden stolz und glücklich stimmte und einmal mehr bewies, dass es das Glück am Ende dann doch gut meint mit den Tüchtigen.

Tüchtig will Hauber auch an seiner neuen Wirkungsstätte in München sein, wo er sich vor allem um das Thema Innere Sicherheit kümmern will und sich gemeinsam mit dem zweiten Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis, Manuel Westphal (CSU), für seine Heimat einsetzen und zum Ausbau der Infrastruktur und des Straßennetzes beitragen will.

Als seinen bislang größten politischen Erfolg sieht Hauber das Kippen der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs), was ihm Lob von Parteivorsitzendem Hubert Aiwanger einbrachte, der ihn als "Vater des Volksbegehrens" bezeichnete. "Das war zweifellos mein größter politischer Erfolg. Darauf bin ich stolz." Andere Parteien würden immer nur Steuererleichterungen versprechen, durch die Abschaffung der Strabs konnten Hauber zufolge viele Bürger tatsächlich von staatlich verordneten Gebührenerhebungen entlastet werden.

Der Jubilar lebt in einer festen Beziehung und hat drei erwachsene Kinder sowie zwei Enkelkinder. An seinem Ehrentag nimmt er heute von 10 bis 12 Uhr im Abgeordnetenbüro in der Bahnhofstraße 19 in Weißenburg gerne Glückwünsche entgegen.

