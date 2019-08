Nach zehn Tagen purer Kirchweih-Feierei setzte Weißenburg am Sonntag zum großen Finale an: Bei schönstem Sommerwetter setzte der Blumen- und Trachtenzug den Schlusspunkt der Traditions-Kirchweih. 54 Fußgruppen und Motivwagen - von Skatern bis zu Tennis-Verein - nahmen daran teil. Entlang der Zugstrecke fanden sich Hunderte Zuschauer ein. © Robert Renner

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Bierzeltwahnsinn! Troglauer Buam sorgen in Weißenburg für "fetzn Gaudi" Es war der erwartete Bierzeltwahnsinn. Die Troglauer haben mit ihrer Heavy Volxmusic das Festzelt auf der Weißenburger Kirchweih gerockt. 4000 Menschen feierten beim 42. Raiffeisentag auf der Weißenburger Kirchweih mit der Band aus der Oberpfalz in allerbester Stimmung.

Bobbycar und Sackhüpfen: Kindertag auf der Weißenburger Kirchweih 317 Kinder und damit so viele wie seit Jahren nicht mehr, haben sich an der Kinderbelustigung der Weißenburger Kirchweih beteiligt. In sieben Disziplinen maßen sie sich auf dem Festplatz. Wir haben die Bilder!

FC/DJK Weißenburg besiegte TSV-Zweite Packendes Derby vor 280 Zuschauern am Weißenburger Lehenwiesenweg: Der FC/DJK setzte sich im Lokal- und Kirchweihderby mit 3:2 gegen den TSV 1860 II (U23) durch. Jochen Schwenk (2) und Raffael Rill (Elfmeter) hatten die Gastgeber mit 3:0 in Führung gebracht, Bastian Forster sorgte mit einem Doppelpack in der Schlussphase noch für ein wenig Spannung.