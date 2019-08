Weinlese-Start in Franken: Hoffnung auf guten Jahrgang

Erster Federweißer soll schon am Freitag fertig sein - vor 20 Minuten

MARKT EINERSHEIM - Anfang der Woche haben die Winzer in Franken bereits damit begonnen, ihren Wein zu ernten. Die ersten Trauben sollen für die Herstellung von Federweißen verwendet werden. Doch die meisten Reben haben noch etwas Zeit - die letzten Wochen werden eine Zitterpartie.

Ein Erntehelfer kippt einen Eimer frisch geernteter Trauben der Weißwein-Sorte Ortega im Weinberg in einen Maische-Anhänger. © Daniel Karmann, dpa



In den fränkischen Weinbergen um Würzburg hat auf ersten Weingütern die Lese für den Federweißen der Saison 2019 begonnen. Winzer Marcus Hegwein startete mit Beginn der Woche die Ernte für den frühen Wein, der in Franken oft "Bremser" heißt und noch während des Gärungsprozesses ungefiltert zu Zwiebelkuchen oder einer deftigen Brotzeit getrunken wird. Der erste Federweiße soll an diesem Freitag fertig sein.

Für den Federweißen eignen sich besonders sehr frühe Rebsorten, etwa der Ortega, eine Kreuzung aus Müller-Thurgau und Siegerrebe. Die meisten fränkischen Winzer warten noch ab: "Wir fangen am 2. und 3. September mit der Lese an", sagte Kellermeister Christian Baumann von der Winzergemeinschaft Franken (GWF). Dann erhoffe er sich auch einen besseren Öchsle-Grad, das Maß, mit dem der Zuckergehalt im Traubenmost gemessen wird.

Auch Winzer Hegwein geht davon aus, dass die meisten Weinsorten noch warten müssen. "Die Hauptweinlese wird erst in drei bis vier Wochen durchstarten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Dann sind in Franken klassisch angebaute Rebsorten wie Müller-Thurgau und Bacchus an der Reihe.

Der 2019er Jahrgang könne ein ordentlicher werden - trotz teils ungünstiger Wettereinflüsse. "Es war von unten zu trocken und von oben zu feucht", sagte Winzer Hegwein. Vieles hänge nun von den letzten Wochen ab.

Sollte es viel regnen, müsse die Lese früher beginnen. Die Trauben sind in ihren letzten Wochen der Reife besonders anfällig, die Haut wächst nicht mehr mit, im Inneren hat sich aber schon Zucker eingelagert und das Fruchtfleisch teils verflüssigt. Durch Regentropfen platzen sie auf und können leicht von Schädlingen befallen werden. Dies könne auf Kosten der Qualität gehen.

dpa, afr