Weismain: Auto fängt vor Wohnhaus Feuer

Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand - vor 1 Stunde

WEISMAIN - Mitten in der Nacht wurde in Weismain (Landkreis Lichtenfels) Alarm ausgelöst: Ein Fahreug war in Brand geraten. Die Flammen drohten auf ein Haus überzugreifen.

In der Nacht zum Freitag geriet im oberfränkischen Weismain ein Auto in Brand. Die Flammen drohten auf ein Wohnhaus mit Holzfassade überzugreifen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, allerdings wurde das Haus beschädigt. Weshalb das Fahrzeug in Flammen stand, ist bislang noch unklar. Nach ersten Angaben gab es keine Verletzten.

vek