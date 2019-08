Weismain: Auto und Wohnhaus gerieten in Brand

Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand - vor 1 Stunde

WEISMAIN - Mitten in der Nacht wurde in Weismain (Landkreis Lichtenfels) Alarm ausgelöst: Ein Fahrzeug war in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein Haus über.

Hoher Sachschaden entstand beim Brand eines Einfamilienhauses in der Nacht zum Mittwoch in Weismain. Gegen 2.15 Uhr bemerkten die Bewohner, dass das vor dem Wohnhaus abgestellte Auto brannte. Zudem hatten die Flammen bereits auf die Fassade und den Dachstuhl des Anwesens übergegriffen. Die zwei Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten und blieben unverletzt. Trotz des schnellen Eingreifens der örtlichen, freiwilligen Feuerwehr entstand ein Gesamtschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Coburger Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugen, die Hinweise geben können, die in Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, werden gebeten, sich unter der 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.



Bilderstrecke zum Thema Auto brennt in Weismain - Feuer griff auf Wohnhaus über Im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels ist in der Nacht zum Mittwoch ein Auto in Brand geraten. Es war vor einem Wohnhaus geparkt. Die Feuerwehr konnte einen Schaden an dem Haus mit Holzfassade nicht mehr verhindern. Die Brandursache ist bislang unklar. Verletzt wurde niemand.



Dieser Artikel wurde am 7. August 2019 gegen 10.53 Uhr aktualisiert.

