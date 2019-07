Wenig sommerlich: Die Wolken sind gekommen, um zu bleiben

Immerhin erreichen die Temperaturen bis zu 26 Grad - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sonne, Regen, Regen, Sonne - derzeit weiß man oft selbst nicht so recht, was auf einen zukommt. Das Wechselspiel geht nun auch in dieser Woche weiter. Wann Sie besser Flip-Flops und wann Regenkleidung tragen sollten? Wir verraten es.

+++ Immerhin von Regen bleiben wir am Dienstag verschont. Der Tag dürfte trocken, dafür aber wolkig bleiben. Bis zu 25 Grad Außentemperatur gibt es dazu on top.

+++ Die Trockenheit währt jedoch nicht lange. Denn am Mittwoch zieren Regenwolken erneut den Tagesradar. Die Temperaturen fallen minimal auf 23 Grad ab. In der Nacht kühlt es auf 17 Grad herunter.

+++ Dafür kämpft sich dann am Donnerstag die Sonne zurück: Dabei bleibt der Himmel ein wenig bewölkt. Das macht uns aber nichts, denn es winken satte 27 Grad. Damit ist der Sommer endlich wieder vollends zurück!

