Wetter-Umschwung am Donnerstag: Unwetter in der Region möglich

Am Abend könnte es in einigen Ecken der Region krachen - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Die Temperaturen bleiben zwar auch am Donnerstag noch hoch, jedoch verabschiedet sich die Sonne in den Nachmittagsstunden. Stattdessen warnt der DWD in der Region vor Unwettern.

+++ Am Donnerstag erreichen die Temperaturen zwar bis zu 28 Grad, von Westen her bringt eine Kaltfront jedoch Regenfälle und Gewitter. Am Abend können immer wieder Schauer und kleinere Unwetter über die Metropolregion ziehen, in Neustadt könnte es sogar richtig krachen.

+++ Am Freitag steigt das Thermometer schon wieder auf 28 Grad an. Diese Temperaturen halten sich bis weit in den Abend. Die Schauer- und Gewitterneigung ist dem Wetterochs zufolge eher gering.

+++ Auch der Samstag zeichnet dieses sonnige Bild weiter fort. Die Temperaturen knacken aktuellen Prognosen zufolge schon wieder die 30 Grad. Nach Gewittern und Schauern sieht es zumindest nach momentaner Sachlage nicht aus.