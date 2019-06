Wieder Havarie: Schiffsverkehr auf Main-Donau-Kanal steht still

Wie hoch der Schaden ist, bleibt unklar - Verursacher nicht gefunden - vor 13 Minuten

RIEDENBURG - Erneut hat ein Schiff die Schleuse im niederbayerischen angefahren - es ist die zweite Havarie innerhalb nur weniger Wochen. Der Verkehr auf dem Main-Donau-Kanal, der wichtigsten Wasserstraße Süddeutschlands, steht still. Der Schaden dürfte hoch sein.

Vor zwei Wochen war die Schleuse Riedenburg so stark beschädigt worden, dass der Schiffsverkehr auf dem Main-Donau-Kanal komplett stillstand. © Matthias Balk/dpa



Vor zwei Wochen war die Schleuse Riedenburg so stark beschädigt worden, dass der Schiffsverkehr auf dem Main-Donau-Kanal komplett stillstand. Foto: Matthias Balk/dpa



Es läuft derzeit nicht rund auf dem Main-Donau-Kanal. Erst vor wenigen Wochen rammte ein Schiff die Schleuse in Riedenburg bei Kehlheim. Wochenlang stand der Verkehr auf der Wasserstraße still, weit über 100 Schiffe standen im Stau - und kamen nicht vorwärts. Der Vorfall machte die Verletzlichkeit der Schiffahrt auf dem Kanal deutlich, denn ein kleiner Unfall reichte aus, um den Verkehr zum Kollaps zu bringen.

Bilderstrecke zum Thema Stau auf dem Kanal: Schleusen-Panne legt Schiffsverkehr lahm Vor knapp zwei Wochen hatte ein Passagierschiff auf dem Main-Donau-Kanal das Schleusentor an der Schleuse Riedenburg so stark beschädigt, dass sie nicht mehr geschlossen werden kann. Seitdem stauen sich die Schiffe auf dem 160 Kilometer langen Main-Donau-Kanal. Von 108 angestauten Schiffen stehen 60 davon bei Nürnberg.



Jetzt droht nach einer erneuten Havarie an der Schleuse in Niederbayern ein ähnliches Szenario. Am Freitag beschädigte ein Flusskreuzfahrtschiff den Kantenschutz des oberen Tores. "Eine Havarie mit dem Kantenschutz hatten wir am Main-Donau-Kanal bisher noch nicht gehabt", sagt Kai Bramhoff, Projektleiter der Instandsetzung, "und jetzt gleich zweimal hintereinander an derselben Schleuse!"

Höhe des Sachschadens ist unklar

Die Schifffahrt auf dem Main-Donau-Kanal musste erneut eingestellt werden - bis das genaue Ausmaß des Schadens festgestellt ist. Man habe bereits mit den Arbeiten begonnen, sagt die zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Sollte alles reibungslos laufen, könne der Verkehr noch diese Woche wieder geöffnet werden. Bislang warten elf Schiffe auf die Weiterfahrt.

Wie hoch der Sachschaden ist, bleibt zunächst unklar. Der Verursacher der Havarie konnte noch nicht festgestellt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb ermittelt jetzt die Wasserschutzpolizei. Die Sportbootschleuse an der Staustufe Riedenburg ist nicht betroffen.

Bilderstrecke zum Thema Wasserstraße der Superlative: Der Main-Donau-Kanal in Zahlen Wie lang und wie breit ist der Kanal, wie viele Schiffe und Güter sind dort unterwegs. Wir haben die wichtigsten Daten zu der Wasserstraße zusammengefasst.