Wilde Verfolgungsjagd: Stier flüchtet von Schlachthof

Das Tier wurde am Ende von Polizisten erlegt - vor 52 Minuten

ERLENBACH AM MAIN - Am Dienstagmittag flüchtete ein Stier vom Gelände eines Schlachthofes in Unterfranken und konnte erst nach einer Verfolgung durch die Stadt gestellt werden. Das Tier beschädigte auf der Flucht zwei Gartenzäune - und wurde am Ende erlegt.

In Erlenbach am Main im Landkreis Miltenberg kam es am Dienstagmittag zu einem unfreiwilligen "Stierkampf". Das Tier büxte aus dem Gelände eines Schlachthofs aus und hetzte von dort durch den Ort. Der Metzger verständigte die Polizei, nachdem ein Stier vom Gelände des Schlachthofs geflüchtet war. Mehrere Streifenbesatzungen nahmen die Verfolgung auf und verfolgten von der Altstadt über den Friedhof bis zu einer Wiese, auf der das Tier schließlich eingekreist wurde.

Das Tier war enorm aggressiv und wurde, nachdem die umliegenden Straßen sorgfältig abgesperrt und eine weitere Gefahr für die Bevölkerung ausgeschlossen werden konnte, von Polizeibeamten erlegt. Zwei Anwohnern entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro, da der Stier auf seiner Flucht deren Gartenzäune beschädigte. Ebenso wurde ein Streifenfahrzeug der Polizei leicht beschädigt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte.

mlk