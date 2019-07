Windböen und Gewitter: DWD warnt vor Unwettern in Nürnberg

Temperaturen bleiben unter der 20-Grad-Marke - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nachdem das große Unwetter am Freitag noch ausblieb, kündigen sich für das Wochenende wieder Sturmböen an. Für Nürnberg hat der DWD nun sogar eine Unwetterwarnung der Stufe 1 ausgesprochen - hier gibt es alle Infos!

+++ In der Nacht hat es in Bayern teils heftige Gewitter gegeben. Nürnberg blieb zwar verschont, doch am Himmel bot sich ein spektakuläres Naturschauspiel. Nun könnte es jedoch erneut ungemütlich werden: So hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung für Nürnberg herausgegeben. Von Nordwesten her ziehen örtlich Gewitter auf. Windböen können Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h erreichen.

+++ Die Wolkendecke dominiert auch den Samstag. Nach leichten Regenschauern am Morgen wird's ungemütlich: Die Wettermodelle erwarten, je nach Ort, Gesamtregenmengen von bis zu 45 Liter pro Quadratmeter. Die Temperaturen pendeln sich bei etwa 18 Grad ein.

+++ Und auch der Sonntag bleibt grau und unfreundlich. Bei bis zu 18 Grad soll es tagsüber immer wieder regnen, erst am Abend bleibt es trocken.