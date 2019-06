Wo ist Zarina? Polizei sucht 16-jährige Oberpfälzerin

Von der Jugendlichen fehlt seit Schulschluss am Mittwoch jede Spur - vor 1 Stunde

WEIDEN IN DER OBERPFALZ - Seit Mittwochmittag wird die 16-jährige Zarina Brandl vermisst. Die Jugendliche ist nach Schulschluss nicht zu Hause in Weiden angekommen. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Zarina Brandl kam am Mittwoch nicht nach Hause. Nun sucht die Polizei mit diesem Foto nach der Jugendlichen. © Polizei Weiden



Zarina Brandl kam am Mittwoch nicht nach Hause. Nun sucht die Polizei mit diesem Foto nach der Jugendlichen. Foto: Polizei Weiden



Zuletzt gesehen wurde die 16-jährige Zarina Brandl, als sie am Mittwoch gegen 12.50 Uhr das Berufliche Schulzentrum Neustadt an der Waldnaab verließ. Da die Jugendliche nie zu Hause ankam, wurde die Polizei eingeschaltet. Üblicherweise steigt Zarina in Neustadt in einen Regionalbus nach Weiden und steigt an der Haltestelle "Neues Rathaus" aus. Von dort aus geht sie zu Fuß nach Hause in den Stadtteil Rehbühl. Bisher ist allerdings unklar, ob die 16-Jährige überhaupt in den Bus gestiegen ist.

Zarina ist etwa 1,77 Meter groß und wiegt etwa 80 Kilogramm. Sie hat dunkelbraunes bis schwarzes, leicht lockiges Haar, das sie kurz trägt. Vermutlich trägt sie einen schwarz-violetten Rucksack bei sich. Zuletzt hatte sie eine schwarze Hose an und trug dazu ein grünes T-Shirt.

Die Polizei bittet bei der Suche von Zarina um Mithilfe. Personen, die die Jugendliche gesehen haben oder wissen, wo sie ist, sollen sich unter der 0961401321 bei der Polizei Weiden melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als