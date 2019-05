Wohnhausbrand in Unterfranken: Zwei Tote gefunden

Unglück nahe Schweinfurt - Details waren zunächst unklar - vor 10 Minuten

BERGRHEINFELD - Nach einem Brand in einem Wohnhaus nahe Schweinfurt sind zwei Leichen gefunden worden. Das Feuer in der Gemeinde Bergrheinfeld sei am Dienstagmorgen der Polizei gemeldet worden, sagte eine Sprecherin. Details waren zunächst unklar.

Gegen 8.52 Uhr wurde die Polizei am Dienstagmorgen alarmiert: In der Würzburger Straße war in einem Wohnhaus aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. In dem Anwesen wurden laut Angaben der Polizei zwei Tote aufgefunden. Die Umstände sind noch unklar.

Weitere Informationen folgen.

dpa/jm