Zu einem schweren Unfall kam es am Montag auf der A9 auf Höhe Sophienberg im Landkreis Bayreuth: Nachdem ein Laster auf ein Wohnmobil aufgefahren war, schleuderte dieses in die Mittelleitplanke und kippte zur Seite. Alle Sieben Insassen des Wohnmobils wurden verletzt - einer davon sogar schwer. Die Autobahn musste in Richtung Süden komplett gesperrt werden. © NEWS5/ Holzheimer