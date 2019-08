Wolken und Regen: Donnerstag wird geradezu herbstlich!

Am Samstag steigen die Temperaturen auf die 25-Grad-Marke - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Donnerstag spitzt die Sonne nur selten hinter den Wolken hervor. Bei gerade mal 22 Grad, Schauern und jeder Menge Wolken kommen in Franken fast schon Herbstgefühle auf. Die Aussichten für das Wochenende sind nicht viel rosiger.

+++ Am Donnerstag zeigt sich der Himmel dann den gesamten Tag über bedeckt. Gegen Abend kann es in der Region immer mal wieder regnen bei Werten zwischen 16 und 19 Grad.

+++ Am Freitag wird es dann zumindest ein klein wenig besser. Höchsttemperaturen von 23 Grad lassen einen angenehmen Start in das Wochenende zu und trocken bleibt es auch.

+++ Am Samstag steigen die Temperaturen dann auf die 25-Grad-Marke. Badewetter herrscht in Franken dennoch nicht, laut dem Wetterochs hängen sich nämlich dicke Wolken vor die Sonne.

Bilderstrecke zum Thema

Heftige Sturmböen, Platzregen und das auch noch in der Dunkelheit: Am späten Freitagabend wurde das Taubertal-Festival von einem heftigen Unwetter getroffen. Die Tages-Hauptacts Bullet For My Vallentine und The Offspring konnten nicht auftreten, das Gelände wurde geräumt. Nachdem der Sturm vorbei war und die Besucher ihre Autos wieder verlassen konnten, bot sich ihnen ein chaotisches Bild: Der Campingplatz glich einem Matschfeld, die Zelte und Pavillons waren zerstört.