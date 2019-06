Wolkendecke statt Sommerhimmel: Der Mittwoch wird trüb

Am Freitag knackt das Thermometer die 30-Grad-Marke - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Nach teilweise heftigen Gewittern, die in der Nacht zum Mittwoch über den Osten hereinbrachen, ziehen sich tagsüber die Wolken über Nürnberg zusammen. Es bleibt relativ frisch - doch spätestens am Freitag meldet sich der Sommer mit viel Sonne und Wärme zurück.

+++ Vor allem im Osten Deutschlands gab es am Abend und in der Nacht zum Mittwoch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Unwetter, teilweise mit Hagelkörnern mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern. Auch in Bayern, Berlin und Brandenburg gab es Gewitter.

+++ Am Mittwoch selbst erwarten uns Temperaturen von rund 22 Grad. Es bleibt den ganzen Tag über bewölkt, stellenweise kann es auch zu Regenschauern kommen. Nur vereinzelt gibt es Auflockerungen. Nach Freibad und Badesee sieht das eher nicht aus.

+++ Ein bisschen sommerlicher wird es erst dann wieder am Donnerstag: Die Temperaturen steigen auf 25 Grad und die Wolken verziehen sich. Warme Ostluft bringt bis zum Freitag Maximaltemperaturen von bis zu 31 Grad. Am Wochenende soll es dann aber wieder etwas kühler werden, Gewitter sind dann erneut nicht ausgeschlossen.