Wolkenlos durch den Tag: Sonnenschein am Mittwoch

Bis zu elf Sonnenstunden werden für die Region erwartet - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Nach regnerischen Tagen feiert die Sonne zur Wochenmitte ihr Comeback. Nur einzelne Wolken tauchen am Mittwoch kurz zur Mittagszeit am Himmel auf. Auch in den nächsten Tagen erwarten uns angenehmen Temperaturen.

+++ Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf bis zu 22 Grad an. Elf Sonnenstunden werden für die Region erwartet und Regenfälle sind nicht in Sicht.

+++ Der Donnerstag legt dann noch eine Schippe drauf - das Thermometer klettert auf 24 Grad und die Regenjacke darf zu Hause gelassen werden.

+++ Das gute Wetter setzt sich auch am Freitag fort: Zum Start ins Wochenende bleibt der Himmel größtenteils wolkenfrei. Die Höchsttemperaturen steigen auf angenehme 25 Grad und da kein Regen erwartet wird, kann bedenkenlos der Grill im Garten angeschürt werden!