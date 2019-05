Würdiger Sommer-Auftakt: Sonnenschein und 29 Grad

Die Franken dürfen sich auf ein Bilderbuch-Wochenende freuen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Juni startet heiß: Pünktlich zum Sommerbeginn zeigt sich auch endlich die Sonne in vollen Zügen. Die Gelegenheit also für einen Ausflug ins Freibad oder einen Besuch im Biergarten. Der Trend setzt sich am Montag fort.

+++ Am Samstag gibt es kaum Wolken, und die Temperaturen zeigen sich fast schon dem Hochsommer würdig: Mit bis zu 26 Grad wird der Sommer eingeleitet. 12 Sonnenstunden machen den ersten Juni somit zu einem würdigen Auftakt für den Sommer.

+++ Am Sonntag könnte in Bayern laut wetterochs.de sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Für die Region in und um Nürnberg setzen die Wetterportale Höchsttemperaturen von bis zu 29 Grad an. Es gibt ein paar frische Böen, die vielleicht über die tatsächliche Temperatur hinwegtäuschen - also besser an die Sonnencreme denken!

+++ Auch am Montag bleibt sich das Sommerwetter zum Start in den Juni treu. Bei bis zu 29 Grad werden wohl kaum Wolken am Himmel zu finden sein. Da bieten sich doch ein erfrischendes Eis oder kühles Bier an.

