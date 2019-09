Würzburg: 45-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Sämtliche Suchmaßnahmen liefen bislang ins Leere - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Zuletzt wurde der 45 Jahre alte Alex Dimt am Freitag in Würzburg gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise, denn der Vermisste könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden.

Alex Dimt wird seit Freitag vermisst. © Polizei Würzburg



Der 45-jährige Alex Dimt wurde zuletzt am 6. September im Würzburger Stadtgebiet gesehen und war laut Polizei bis vor kurzem noch über Facebook erreichbar. Da aufgrund des Inhaltes seiner Nachrichten eine psychische Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden kann, wurde er von einem Bekannten als vermisst gemeldet. Alle Suchmaßnahmen der Polizei liefen seitdem ins Leere.

Die Polizei hat eine Beschreibung des vermissten Alex Dimt veröffentlicht: Er ist etwa 1,76 Meter groß und schlank. Er hat blonde Haare und einen "Punker-Look". Er hat etwa drei Zentimeter lange Streifen tätowiert.

Wer den Mann möglicherweise gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg Stadt zu melden.

