Würzburger Kinderporno-Fall: Neue Details und neuer Tatort bekannt

Es handelt sich um eine Praxis des verdächtigen Logopäden im Stadtgebiet - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Laut eines Zeitungsberichts wurde im Falle des 37-jährigen Logopäden, der in einer evangelischen Kita kleine Jungen sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben soll, noch ein weiterer Tatort identifiziert. Auch eine Praxis des Mannes im Stadtgebiet sei demnach als Tatort nachweisbar. Die Ermittler treffen sich nun mit den Eltern von rund 500 Kindern - sie alle waren Patienten bei dem Tatverdächtigen.

Auch eine Praxis des Mannes im Stadtgebiet sei inzwischen als Tatort nachweisbar, heißt es in einem Zeitungsbericht. Foto: Daniel Karmann/dpa



Im Würzburger Kinderporno-Fall haben die Ermittler offenbar einen weiteren Tatort identifiziert. Wie die Main-Post berichtet, soll der dringend tatverdächtige 37-jährige Logopäde nicht nur in einer evangelischen integrativen Kita kleine Jungen sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben. Auch eine Praxis des Mannes im Stadtgebiet sei inzwischen als Tatort nachweisbar, schreibt die Zeitung. Dies sollen die Eltern potenziell betroffener Jungen bei einer Infoveranstaltung der Polizei erfahren haben. Die Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg hat den zweiten identifizierten Tatort am Mittwoch auf Anfrage bestätigt.

Wie die Zeitung weiter schreibt, veranstalten die Ermittler momentan mehrere solcher Treffen. Insgesamt sollen dazu Eltern von rund 500 Kindern eingeladen worden sein, hieß es. Dabei sollen Eltern über den Ermittlungsstand informiert werden, deren Söhne zwischen 2011 und 2019 in den Praxen des Mannes in Behandlung waren und zu diesem Zeitpunkt höchstens sechs Jahre alt gewesen sind. Außerdem kommen noch weitere Tatorte in Betracht: Der Tatverdächtige war freiberuflich noch in weiteren Würzburger Kitas als Therapeut tätig - darüber hinaus war er auch als Trainer in einem Würzburger Sportverein aktiv.

Auch schwerbehinderte Kinder unter den Opfern

Wann es in diesem Fall zu einer Anklage-Erhebung kommt, ist nach wie vor völlig unklar. Auch bis wann das umfangreiche Datenmaterial von mehreren Terabyte komplett ausgewertet sein wird, könne man aktuell noch nicht abschätzen. Offiziell sprechen die Ermittler davon, dass die Zahl der sicher identifizierten Opfer "im einstelligen Bereich" liegt. Der Tatverdächtige war im März festgenommen worden. Er soll nicht nur Jungen missbraucht und dabei Kinderpornos angefertigt, sondern das Material auch im Darknet verbreitet haben. Laut Medienberichten sind unter den identifizierten Opfern auch schwerbehinderte Kinder.

Neben dem Logopäden war auch dessen Partner im März vorläufig festgenommen worden. Er ist stellvertretender Leiter der integrativen evangelischen Kita und wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den Logopäden vom Dienst freigestellt. Die Ermittler haben den Pädagogen allerdings schnell wieder auf freien Fuß gesetzt, weil sich der dringende Tatverdacht gegen ihn nicht erhärtet habe. Es bewege sich im Bereich des Möglichen, dass er von den Taten seines Partners nichts gewusst habe, sagten die Ermittler.

