Zehn Jahre Steigerwald-Panoramaweg

Auftakt mit geführter Wanderung von Bad Windsheim nach Herbolzheim - vor 1 Stunde

SCHEINFELD - Der Steigerwald-Panoramaweg, der von Bad Windsheim nach Bamberg führt, feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen, Steigerwald Tourismus und Naturpark Steigerwald laden aus diesem Anlass das Jahr hindurch zu geführten Wanderungen auf den Etappen ein.

Prächtige Ausblicke bieten sich vom Steigerwald-Panoramaweg, der sein zehnjähriges Bestehen feiert. © Steigerwald Tourismus e.V./Hub



Den Auftakt macht am Sonntag, 26. Mai, anlässlich des bundesweiten Naturpark-Wandertages eine Wanderung von Bad Windsheim nach Herbolzheim. Start zu der rund 12 Kilometer langen Tour ist um 130 Uhr am Kur- und Kongresscentrum in Bad Windsheim. Vom Zielort Herbolzheim ist nach der Wanderung ein Rücktransfer vorgesehen. Geführt wird die Wanderung erstmals gemeinsam von den drei neuen Naturpark-Rangern, die seit April für den Naturpark Steigerwald tätig sind. Während der Wanderung ist so auch Zeit, die Ranger und ihre Aufgaben kennenzulernen.

Nach der offiziellen Eröffnung der Wanderung um 13 Uhr geht es vom historischen Kurpark auf dem Steigerwald-Panoramaweg durch das Gräfholz nach Oberntief, von dort wird der Kehrenberg überquert, der für seine Blumen und Schmetterlinge bekannt ist. Im Zielort Herbolzheim angekommen dürfen sich die Wanderer auf eine Einkehr im Gasthof Grüner Baum freuen. Im Anschluss wird ein kostenfreier Rücktransfer nach Bad Windsheim angeboten.

Der 160 Kilometer lange Steigerwald-Panoramaweg wurde im vergangenen Jahr bereits zum vierten Mal vom Deutschen Wanderverband als "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" ausgezeichnet und erfüllt damit höchste Kriterien. Insgesamt kann er als Streckenwanderung in neun bis zehn Abschnitten erwandert werden. Die naturräumlich vielseitige Etappe von Bad Windsheim nach Herbolzheim ist besonders für Naturliebhaber sehr reizvoll. Eine Anmeldung zur geführten Wandertour wird empfohlen beim Naturpark Steigerwald unter info@steigerwald-naturpark.de oder Tel. 09161/92-1523.

Naturpark-Wandertag

Die vom Naturpark Steigerwald e.V. und dem Steigerwald Tourismus e.V. organisierte Wanderung ist Teil des bundesweiten "Naturpark-Wandertages" der deutschen Naturparke, der in diesem Jahr schon zum sechsten Mal zeitgleich überall in Deutschland stattfindet. Ziel des "Naturpark-Wandertages" ist es, Menschen näher an die Natur heranzuführen und für Naturschutz und Artenvielfalt zu sensibilisieren.

Gleichzeitig bildet die Wandertour den Auftakt der Jubiläumswanderungen zum zehnjährigen Bestehen des Steigerwald-Panoramaweges, die bis in den Oktober hinein stattfinden werden. Die Termine sind unter www.steigerwald-naturpark.de und www.steigerwald-info.de zu finden. Die nächste geführte Wanderung auf dem Steigerwald-Panoramaweg mit Start vom Wanderparkplatz bei Schloss Frankenberg findet am Pfingstmontag, 10. Juni, um 10 Uhr statt.

Fotowettbewerb zum Jubiläumsjahr

Im Jubiläumsjahr sucht der Naturpark Steigerwald besondere Impressionen vom Steigerwald-Panoramaweg und veranstaltet hierzu einen Fotowettbewerb. Gesucht werden Aufnahmen, die Eindrücke von einer Wanderung auf dem Steigerwald-Panoramaweg zeigen und durchaus auch originell sein dürfen. Der Fotowettbewerb läuft bis 30. September, zehn Gewinnerbilder werden im Anschluss von einer Jury ausgewählt und prämiert. Informationen und Teilnahmebedingungen sind unter www.steigerwald-naturpark.de/fotowettbewerb zu finden.

