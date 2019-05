Zehn Sonnenstunden: Der Donnerstag wird frühlingshaft

Regenwolken haben sich bis auf Weiteres aus der Region verzogen - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Der Dauerregen der letzten Tage ist Geschichte. Nicht nur die Pegelstände entspannen sich, am Donnerstag darf man sich auch auf etliche Sonnenstrahlen freuen - und das bei Temperaturen von teilweise über 20 Grad! Der schwache Hochdruckeinfluss hält den Himmel noch bis Sonntag weitgehend regenwolkenfrei.

+++ Am Donnerstag zeigt sich das Wetter endlich wieder von einer besseren Seite. Nachdem der Morgen noch recht frostig und neblig begonnen hat, klettert das Quecksilber bei einem Mix aus Sonne und Wolken auf bis zu 22 Grad - allerdings nur im äußersten Nordwesten Bayerns.

+++ Der Freitag wird dann bei bis zu 21 Grad ebenfalls frühlingshaft. Die Nacht wird allerdings wieder frisch, auch Bodenfrost ist möglichNiederschlag ist nicht in Sicht, dennoch verdecken die Wolken teils den Blick auf die Sonne.

+++ Auch am Wochenende toppen die Temperaturen die 20-Grad-Marke. In den Nächten kühlt es jedoch auf 10 bis 5 Grad ab.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com

Bilderstrecke zum Thema

Der starke Dauerregen in der Region hält an. Im mittelfränkischen Scheinfeld (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) war am Montagnachmittag die Innenstadt kurzzeitig unter Wasser gestanden. In den Gullideckeln hatte sich zu viel Laub gesammelt. Die Feuwerwehr musste die Deckel deshalb anheben und den Ablauf reinigen. Noch bis zum Mittwoch soll es in der Region immer wieder heftig regnen.