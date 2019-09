Zeugen gesucht: Tierquäler verletzt Island-Stute in Kitzingen

Unbekannter griff das Tier mit einem "messerähnlichen Gegenstand" an - vor 59 Minuten

KITZINGEN-HOHENFELD - Einer oder mehrere unbekannte Tierquäler haben eine Island-Stute in Kitzingen mit einem "messerähnlichen Gegenstand" verletzt. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen des Vorfalls.

Wie die Polizei berichtet, wurde das Pferd im Zeitraum zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, verletzt. Die Island-Stute befand sich auf einer Koppel am Michelfelder Weg in Kitzingen-Hohenfeld. Der oder die unbekannten Täter fügten ihr mit einem "messerähnlichen Gegenstand" drei Schnittverletzungen an der rechten Hinterhand zu.

Die Polizei hofft nun auf wichtige Zeugenhinweise und fragt: "Wer hat im Bereich der Tatörtlichkeit zum relevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?" Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.

Im Juni hatte ein Tierquäler ein Pferd im Landkreis Haßberge ebenso mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt. Die Stute starb an den schweren Verletzungen.

