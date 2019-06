Zu Gast bei Freunden: Club testet bei Rapid Wien

Für FCN-Coach Damir Canadi geht's an alte Wirkungsstätte - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Ein Härtetest bei alten Bekannten: Die Vorbereitung auf die neue Saison nimmt beim 1. FC Nürnberg weiter Gestalt an. Wie der SK Rapid Wien nun bekanntgab, wird der Club nur rund zwei Wochen vor dem Zweitliga-Start beim österreichischen Spitzenklub antreten. "Auf besonderen Wunsch der Fans", wie die Wiener betonen.

Bereits vor sechs Jahren trat der Club zum Freundschaftsspiel bei Rapid Wien an - damals gewann der FCN um Daniel Ginczek mit 3:1.



Wie schon 2013 wird der Club zum "sportlichen Kräftemessen in aller Freundschaft" bei Rapid Wien antreten, wie der Verein aus Hütteldorf bekanntgab. Das Spiel wird am Sonntag, den 14. Juli 2019, um 18.30 Uhr im Wiener Allianz Stadion angepfiffen. Für den FCN wird es einer der letzten Tests, ehe nur zwei Wochen später der erste Spieltag in der 2. Bundesliga steigt.

Vor dem Feiertag haben wir heute noch einen Test fixiert - unser Int. Freundschaftsspiel @1_fc_nuernberg: https://t.co/pgUytfv2Eb 👈#scr2019 — SK Rapid Wien (@skrapid) 19. Juni 2019

Warum ausgerechnet der frisch aus der Bundesliga absgestiegene Club zum im Vorjahr ebenfalls enttäuschenden Traditionsverein kommt, erklärt der österreichische Rekordmeister auf seiner Homepage: "Auf besonderen Wunsch unserer Fans, von denen große Teile eine sehr intensive Fanfreundschaft zu den 'Glubberern' haben". Tatsächlich kam es zu diesem freundschaftlichen Duell bereits im Sommer 2013, als rund 1300 Club-Anhänger ihren FCN mit an die Donau begleiteten.

Doch nicht nur die Freundschaft verbindet beide Vereine, sondern auch zwei Personalien. Neben dem neuen Club-Trainer Damir Canadi war auch Videoanalyst Maurizio Zoccola, den Nürnbergs Zweitligist diese Woche vorstelle, einst bei Rapid tätig.

Zuvor hatte der FCN bereits Testspiele gegen den 1. FC Lichtenfels (am 22. Juni), die DJK Ammerthal (am 26. Juni) sowie die SpVgg Bayreuth (am 29. Juni) angekündigt. Die Partie in Hütteldorf fällt dabei genau in das vom Verein geplante Trainingslager in Österreich (8. bis 16. Juli), Gäste-Tickets für das Spiel in Wien sind für 12 Euro zu haben.

