Züge in Bayern 2018 ähnlich pünktlich wie im Vorjahr

Eisenbahngesellschaft gibt auch weniger Zugausfälle zu Protokoll - vor 33 Minuten

MÜNCHEN - 92,7 Prozent der bayerischen Regionalzüge und S-Bahnen waren 2018 pünktlich, außerdem gab es weniger Zugausfälle. Die Pünktlichkeitsstatistik der Bayerischen Eisenbahngesellschaft zeigt eine Tendenz zur Besserung.

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) hat ihre Pünktlichkeitsstatistik für das vergangene Jahr vorgelegt. Demnach lag die Pünktlichkeitsquote der Regionalzüge und S-Bahnen bayernweit bei 92,7 Prozent. Damit wurde der Wert von 92,8 Prozent aus dem Jahr 2017 nur sehr knapp verfehlt. Als pünktlich gewertet werden alle Züge, die weniger als sechs Minuten Verspätung haben.

Die Zugausfallquote hat sich, bayernweit betrachtet, leicht verbessert. Bei einem bestellten Gesamtvolumen von 124,6 Millionen Zugkilometern sind 2018 1,8 Prozent der bestellten Leistungen ausgefallen. Im Vorjahr 2017 lag die Ausfallquote noch bei 1,9 Prozent.

Bahn-Ranking: Qualität der Züge hat sich verschlechtert

"Die Pünktlichkeit ist eines der Hauptkriterien für die Fahrgäste, wenn es darum geht, wie zufrieden sie mit dem Verkehrsangebot sind", sagt BEG-Geschäftsführer Thomas Prechtl. "Im Großen und Ganzen wurden im bayerischen Regional- und S-Bahn-Verkehr auch im letzten Jahr stabile Verkehrsleistungen erbracht". Man arbeite an einer stetigen Verbesserung der Pünktlichkeit, so Prechtl.

Dabei sei vor allem die Infrastruktur der limitierende Faktor. Außerdem verweist die BEG auf externe Faktoren: erheblich verspätete Fernverkehrszüge bedingen demnach zwangsläufig Zugfolge-Verspätungen im bayerischen Schienenpersonennahverkehr.

Bilderstrecke zum Thema

Die U-Bahn gehört zu den beliebtesten Verkehrsmitteln in Nürnberg. Rund 100 Millionen Fahrgäste sitzen im Jahr in verschiedenen Linien im Untergrund der Stadt. Doch welche Haltestellen sind besonders beliebt? Wo steigen die meisten Fahrgäste ein und aus? Das hat die VAG nun in einem Ranking bekanntgegeben.