Zum Anbeißen: So scharf ist der neue Knoblauchslandkalender

Zwölf Damen aus der Region zeigen, wie attraktiv Landwirtschaft sein kann - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Das Knoblauchsland ist spitze – und zwar nicht nur im Anbau von Gemüse. Auch die Frauen dort sehen klasse aus – und haben jetzt die Hüllen fallen lassen. Das Ergebnis: "Reife Früchte – Freches Gemüse" – ein ganz besonderer Kalender.

Landwirtschaft kann auch sexy sein - und im Knoblauchsland besonders. Das beweisen wieder einmal zwölf Damen, die sich für den neuen Kalender "Reife Früchte – freches Gemüse" ablichten haben lassen. © Heike Bayerlein



In den vergangenen beiden Jahren hat Fotografin Heike Beyerlein ihre Models im Studio abgelichtet. Für den neuen Kalender fanden die Shootings nun wieder im Freien statt – und zwar mitten im Knoblauchsland. Das Motto heuer: die Jahrhundertwende – eine alles andere als altbackene Zeit, wie die Bilder im Kalender beweisen.

So wenig die Frauen aus dem Knoblauchsland darin auch tragen, die Fotos sehen alles andere als billig aus. "Sonst würde ja auch keiner mitmachen", sagt Ines Schindler, die diesmal vor einem Traktor und einem Korb Spargel posiert hat.

Der Kalender spricht heuer übrigens gleich mehrere Sinne an – erstmals enthalten sind schließlich auch die Lieblingsrezepte der Models. Und die – wie sollte es auch anders sein – lassen sich herrlich mit Zutaten aus dem Knoblauchsland zubereiten.

Ausziehen für den guten Zweck

"Reife Früchte – freches Gemüse" ist aber nicht nur eine Werbung für die Erzeuger vor Ort. Nein, die Models ziehen vor allem für den guten Zweck blank. Der Erlös des Kalenders kommt – wie in den vergangenen Jahren auch – schließlich der Fürther Tafel zu Gute. Rund 5000 Euro kamen im vergangenen Jahr zusammen.

Das – und auch der neue Kalender wurde am Mittwochabend im "Gwächshaus" ausgiebig gefeiert. Mit von der Partie – und damit quasi Hahn im Korb – war Kabarettist Sven Bach, der die Kalendervorstellung ehrenamtlich unterstützte.

Den Kalender für das kommende Jahr gibt es ab sofort für 15,50 Euro bei Franken Ticket am Fürther Kohlenmarkt, im Greuther Teeladen am Fürther Stadion, bei Schreibwaren Herzog an der Fürther Seeackerstraße, im Hotel Alter Hof in Seukendorf, bei Franken GeNuss in Cadolzburg. In Nürnberg bekommt man ihn bei Wirkes am Richard-Wagner-Platz, im Hofladen der Familie Link in Buch, in Heidis Gemüseladen in Großgründlach und bei Lotto Schindler im U-Bahnhos Rathenauplatz. Wer möchte, kann den Kalender auch online unter www.nova-druck.de bestellen.

