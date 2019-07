Zum zweiten Mal Feuer in Nürnberger Restaurant gelegt

Im Ortsteil Schnepfenreuth bemerkte der Besitzer die Flammen - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Anfang Mai kam es in einem Restaurant im Nürnberger Stadtteil Schnepfenreuth zu einem kleineren Feuer. Die Hinweise verdichteten sich schnell, dass es sich dabei um Brandstiftung handelte. Am Sonntagmorgen legten Unbekannte nun erneut Feuer in dem Betrieb.

Bereits am 3. Mai züngelten die Flammen aus dem Gastraum eines Restaurants in der Staffelsteiner Straße in Nürnberg. Schnell hatten die Ermittler Brandstiftung im Verdacht. Im Zeitraum zwischen 3.30 Uhr und 4.15 Uhr suchten damals unbekannte Täter das Restaurant in der Staffelsteiner Straße auf und legten im Gastraum Feuer. Der in unmittelbarer Nähe wohnende Besitzer wurde rechtzeitig auf das Feuer aufmerksam und verständigte die Berufsfeuerwehr Nürnberg und die Polizei.

Die Flammen konnten sehr schnell gelöscht werden, der Sachschaden betrug damals 5.000 bis 8.000 Euro. Nun schlugen erneut Brandstifter zu: Zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr suchten bislang unbekannte Täter das Restaurant in der Staffelsteiner Straße auf und legten diesmal in der Garage des Betriebs Feuer. Der Besitzer konnte die Flammen selbst löschen und verständigte die Polizei. Da nur abgestellter Unrat Feuer fing, ist der entstandene Schaden verhältnismäßig gering. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Brandermittler der Nürnberger Kriminalpolizei übernahmen vor Ort die Spurensicherung und die Ermittlungen.

Wer am Sonntagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Staffelsteiner Straße gesehen hat, wird von der Kriminalpolizei um Hinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 gebeten.

mch