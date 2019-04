Zumindest die Landwirte freut's: Der Regen kommt!

Bis Sonntag fallen die Temperaturen auf 12 Grad - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Donnerstag verwöhnte uns noch mit bis zu 28 Grad und Sonne. Doch jetzt zeigt sich der April wechselhaft: Ab Freitag fallen die Temperaturen drastisch, am Sonntag werden maximal nur noch 12 Grad erreicht. Dafür darf die Natur endlich auf Feuchtigkeit hoffen.

+++ Ab Freitag soll dann der von Gärtnern und Landwirten heiß ersehnte Regen kommen: Die Temperaturen sinken auf 15 Grad, hinzu kommen dichte Wolken. Gegen Abend steigt auch die Niederschlagswahrscheinlichkeit auf über 70 Prozent.

+++ Am Samstag klettert das Quecksilber nur noch auf höchstens 15 Grad, abends werden bis zu 2 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Biergartenwetter sieht anders aus und auch der Sonntag wird frisch: Bei maximal 12 Grad kann es immer wieder schauern.

Trockenheit und Wind: Wetter entfacht Brände in der Region

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / dwd.de

Bei Geroldsgrün im Landkreis Kronach standen am Ostersonntag etwa 2500 Quadratmeter Wald in Flammen. Rund 150 Einsatzkräfte kämpften vor Ort gegen das Feuer an einer abgelegenen Stelle. Besonders der Transport des Löschwassers wurde zur echten Herausforderung.

Bilderstrecke zum Thema

Der Frühling erweckt nicht nur die Natur zum Leben, sondern stellt auch in unserem Körper einiges an. Was ist dran am Mythos Frühjahrsmüdigkeit und einem Hormonhaushalt im Ausnahmezustand? Lesen und sehen Sie selbst!