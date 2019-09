Zwei Leichen nach Wohnungsbrand in der Oberpfalz gefunden

Wohnhaus in der Altstadt in Flammen - Keine weiteren Personen in Gefahr - vor 19 Minuten

REGENSBURG - Ein Wohnhaus in der Regensburger Altstadt steht in Flammen. Zwei Menschen starben dabei nach Angaben des Präsidium Oberpfalz, ein Großaufgebot an Rettungskräften ist im Einsatz. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar.

Die Polizei wurde gegen 14.25 Uhr in die Schottenstraße in Regensburg gerufen. Die Einsatzkräfte fanden in dem Mehrfamilienaus zwei leblose Personen vor und begannen sofort mit den Reanimationsmaßnahmen - ohne Erfolg. Es handelt sich bei den zwei Personen um eine 37-jährige Frau und einen 41-jährigen Mann. Ob die Personen in Zusammenhang mit dem Brand ihr Leben verloren haben, ist derzeit noch nicht geklärt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und klärt die Ursache für den Brand und ob der Tod der Personen in Zusammenhang steht.

