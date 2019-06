Zwei Tote in Unterfranken: Neffe war offenbar psychisch erkrankt

KAHL AM MAIN - Seit am Montag zwei Leichen in einem Einfamilienhaus gefunden wurden, versucht die Polizei, die Hintergründe des Familiendramas zweifelsfrei festzustellen. Jetzt stellte sich heraus: Der 28-Jährige, der sich und seine Tante getötet hat, litt unter einer psychischen Störung.

Zwei Leichen wurden am Montagnachmittag bei Kahl am Main in einem Einfamilienhaus aufgefunden. Foto: NEWS5 / Merzbach



Nach dem Fund zweier Leichen in einem Einfamilienhaus am Montag laufen in Aschaffenburg die Ermittlungen zur Rekonstruktion der Tat und den Hintergründen des Familiendramas auf Hochtouren. Die Ergebnisse der Obduktion bestätigen die Untersuchungen, die die Kripobeamten am Tatort gemacht haben. Wie bereits berichtet, war am Montag eine 54 Jahre alte Frau tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. Auch ihr 28 Jahre alter Neffe wurde tot in dem Anwesen gefunden. Zuerst war unklar, ob ein dritter Mann, der am Tatort gesehen worden war, der Täter sein könnte. Mittlerweile wurde die Fahndung nach einem Täter allerdings eingestellt und alles spricht dafür, dass der junge Mann erst seine Tante und dann sich selbst (mit einem Messer) getötet hat.

Die am Dienstag durchgeführten Obduktionen der beiden Leichen bestätigen jetzt einen Suizid des Tatverdächtigen. Die Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt werden, haben zudem ergeben, dass der 28-Jährige in psychiatrischer Behandlung war und offenbar unter einer psychischen Störung litt. Der Tatablauf und die weiteren Hintergründe sind weiterhin Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

