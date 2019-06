Zwei Tote und zwei Vermisste bei Badeunfällen

Zahlreiche Retter waren im Einsatz - auch mit dem Hubschrauber wurde gesucht - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - In vielen bayerischen Gewässern herrschte am Wochenende bereits reger Badebetrieb. Die tragische Kehrseite der Medaille: Bei Unfällen kamen zwei Menschen ums Leben, zwei weitere Personen werden vermisst.

Am Schafirrsee in Ingolstadt-Gerolfing ist am Sonntag ein Mann gestorben. Passanten entdeckten den 78-Jährigen am Nachmittag leblos im Bereich einer Badestelle am Südufer des Sees und zogen ihn aus dem Wasser. Reanimationsversuche durch einen Notarzt blieben erfolglos.

Ein 19-Jähriger ist im Neufahrner Mühlsee in Oberbayern ertrunken. Der Mann sei beim Schwimmen mit einem Bekannten am Sonntag plötzlich untergegangen, teilte die Polizei mit. Taucher der Wasserwacht bargen den Verunglückten, der kurz darauf in einem Krankenhaus starb.

Bei Weyarn (Landkreis Miesbach) fiel ein 46-Jähriger in die Mangfall. Ein Hubschrauber und mehrere Einsatzkräfte suchten am Sonntag erfolglos nach dem Mann. Außerdem wurde ein 16-Jähriger in Augsburg im Lech von der Strömung mitgerissen. Der junge Mann war mit einem Freund in das Wasser gegangen. Dieser konnte sich ans Ufer retten, der 16-Jährige trieb ab.

nn/dpa