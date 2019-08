Zweitstärkste Stufe: DWD warnt vor heftigen Gewittern

NÜRNBERG - Schwüle Hitze macht am Montag den Franken ordentlich zu schaffen, doch das ist nicht das einzige Sorgenkind: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Nachmittag in vielen Teilen Mittelfrankens und der Oberpfalz vor Gewittern. Dabei sei örtlich auch unwetterartiger Starkregen möglich.

+++ Auch am Montag bleibt uns das heiße Wetter erhalten. Die Temperaturen steigen auf maximal 28 Grad. Am Nachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Gewitter und Starkregen. Für die Metropolregion Nürnberg und die Landkreise Nürnberger Land, Erlangen, Fürth, Roth und Schwabach gilt bis 17 Uhr die zweitstärkste Unwetter-Warnstufe (von vier).

+++ Am Dienstag und Mittwoch bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst trocken. Sonne und Wolken wechseln sich ab, dazu warten um die 30 Grad auf die Franken.

+++ Am Donnerstag meldet der Wetterochs von Westen her kommend eine Kaltfront mit einzelnen Regenfällen. Jedoch hält sich diese laut dem Wetterexperten nur kurz in der Region auf: "Ihr folgt trockenere Atlantikluft, die rasch wieder unter Hochdruckeinfluss gerät."