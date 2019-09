Zwischenhoch sorgt für Sonnenschein am Dienstag

Thermometer klettert auf 25 Grad - Kaltfront zur Wochenmitte - vor 2 Minuten

NÜRNBERG - Mit warmen 23 bis 25 Grad sorgt der Dienstag für ein kleines aber feines Sommer-Revival. Mit dem Zwischenhoch herrscht ebenso strahlender Sonnenschein. Doch die Wetter-Harmonie hält nur kurz an.

+++ Ein Zwischenhoch sorgt am Dienstag für wohlige Wärme bei 23 bis 25 Grad. Am Himmel herrscht strahlender Sonnenschein. Dafür wird es in den Nächten immer kühler: Das Thermometer sinkt auf frische 7 Grad. Nachtschwärmer sollten unbedingt eine Jacke bei sich haben.

+++ Am Mittwochabend erfasst uns eine Kaltfront, die Regen im Gepäck hat. Auch am Donnerstag ziehen weiter Schauer über die Region. Langsam läuft sich der Herbst warm. Dieser soll allerdings "wärmer und trockener als im langjährigen Mittel" werden, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Goldenen Wochen steht nach ersten Prognosen somit nichts im Weg.