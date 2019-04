Zwölfjährige in Würzburg geschlagen und beraubt

Die Kripo konnte nun mehrere Tatverdächtige ermitteln - vor 26 Minuten

WÜRZBURG - Zwei zwölf Jahre alte Jugendlichen wurden am Ostersonntag von einer Gruppe angespuckt, geschlagen und beraubt. Nun konnte die Polizei die mutmaßlichen Angreifer identifizieren.

Bereits am Ostersonntag griffen, gegen 18 Uhr, fünf Jungen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren zwei Zwölfjährige im Bereich zwischen dem Würzburger Kulturspeicher und dem Kino am Oskar-Laredo-Platz an. Einer der beiden wurde von einem Angreifer mit der Faust ins Gesicht geschlagen, anschließend raubte ihm die Gruppe Bargeld aus seinem Turnbeutel.

Die Kripo Würzburg hatte umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bereits Mitte der Woche waren die fünf Personen der Gruppe identifiziert. Bei den Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren handelt es sich nicht um Mitglieder aus den Jugendgruppen, gegen die die Polizei gerade intensiv ermittelt.

vek