Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Primiz in Berching: Sebastia Braun ist Priester Der 27-jährige Sebastian Braun aus Berching ist am Samstag von Bischof Gregor Maria Hanke zum Priester geweiht worden. Am Sonntag folgte die Primiz auf der Sulzbühne im Kufferpark in Berching. Zu den Feierlichkeiten in Berching gehörte natürlich auch ein großer Empfang des Primizianten.

Kunstvolle Einblicke: Landkreis Forchheim lädt zum "Offenen Atelier" Das "Offene Atelier" im Landkreis Forchheim hat Kunstfreunden aus nah und fern Blicke hinter die Leinwände und in die Brennöfen ermöglicht. Die NN waren bei Harry Kramer in Forchheim und Milada Weber in Wimmelbach. Während die Malerin zu den Mitbegründern der Atelier-Aktion zählt, ist es für den Fotografen die Premiere. Derweil wurde in Mostviel das neue "Mühlenprojekt" präsentiert.

Partyvolk ließ es bei Hüttengaudi krachen Bereits zum zehnten Mal hatte die Neumarkter Lammsbräu zu ihrer Hüttengaudi in die kleine Jurahalle eingeladen. Auch heuer war die Veranstaltung vom Neumarker Partyvolk wieder gut besucht und die Stimmung ausgelassen. Eingeheizt wurde den Fans von der Partyband „Gipfelstürmer“. Jubelrufe des Publikums waren ihr Lohn. Für das leibliche Wohl sorgte die Brauerei.