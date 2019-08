Abenteuer-Auszeit am See

ABSBERG - Die Sommerferien sind genau die richtige Zeit, um ein paar Abenteuer zu erleben, zu denen sonst die Zeit fehlt. Unser Tipp für die Saison: Schaut mal am San-Shine-Camp in Absberg vorbei. Dort findet man eine Art kleinen Erlebnispark, der kleinen und großen Entdeckern in jedem Fall viel Spaß macht.

Man kann dort das Bogenschießen betreiben, Riesenkicker spielen, auf einen Wachturm klettern oder Rikschas mieten, um gemeinsam eine Runde um den Brombachsee zu drehen. Während der Sommerferien hat der Park bis 23 Uhr geöffnet, sodass Ihr auch gemütlich am Lagerfeuer sitzen und da gleich ein bisschen grillen könnt. Man muss nur das Fleisch mitbringen, den restlichen Bedarf kann man sich in einer Grillkiste ausleihen.

Ein noch coolerer Abschluss für einen Erlebnistag am See ist dann eine Übernachtung in einer der Holzzelte, die es auf dem Gelände gibt. Da kann man sich dann richtig wie ein kleiner Cowboy von früher fühlen. Und das Allerbeste daran: Man kann am nächsten Tag auch der Allererste sein, der mit einer Arschbombe in den See den Tag eröffnet. Aber auch eine Übernachtung auf der nahen Zeltwiese, vielleicht sogar in einem Baumzelt, ist ein Abenteuer.

Ein Abstecher ist in jedem Fall auch der Wakepark wert. Entweder, um nur zuzusehen, wie die Leute da auf Brettern durch den See gezogen werden und häufig durch die Luft fliegen. Oder auch um selbst mal auf dem Übungslift zu versuchen, wie man sich so anstellt auf diesem Wasserbrett.

