Altinger mit Vorpremiere

Promi-Kabarettist feiert in der Alten Schule - vor 1 Stunde

SOLNHOFEN - Michael Altinger kommt zu einer Vorpremiere in die Alte Schule nach Solnhofen. Bevor er am 3. Oktober ganz offiziell sein neues Programm „Schlaglicht“ präsentiert, wird es noch mal an kabaretterfahrenem Qualiätspublikum ausprobiert. Und das gibt es ja bekanntermaßen seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Alten Schule in Solnhofen frei Haus.

Michael Altinger © Martina Bogdahn



Worum es nun genau geht, ist schwer herauszufinden, weil es oft der Künstler selbst im Voraus nicht so recht weiß. Immerhin: Die neuen Pressebilder liegen vor und sie zeigen – wenig überraschend – Michael Altinger – mehr überraschend – eine Gabione im Hintergrund.

Und das sorgt in der weltweiten Kabarettgemeinde selbstredend für wilde Spekulationen. Zumal die Gabione, dem Kiesgarten wesensverwandt, so eine Art Osama bin Laden des verantwortlichen Gärtnerns ist. Es könnte also um Bienenrettungen, Blühpakte und Umweltaufgeregtheiten gehen. Wäre eine Idee mit Fundament, denn wo viel guter Wille, da ist meist auch Blödsinn nicht weit. Und an gutem Willen mangelt es der öffentlichen Debatte zuletzt nun wirklich nicht, wenn es um die Bienen ging.

Freitag, 20. September, 20 Uhr, Alte Schule, Solnhofen

Jan Stephan Carpe diem