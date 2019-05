Das Theater hat Zukunft!

MUHR AM SEE - Die Altmühlsee-Festspiele werden in dieser Saison 15 Jahre alt. Im vergangenen Jahr übernahm Harald Molocher eher zufällig die Intendanz. Und das erwies sich – zumindest im Premierenjahr – als Glücksfall. „Berauschend“ sei es gelaufen, freut sich der Theatermann.

Altmühlsee-Festspiele haben sich neu erfunden © PR



In diesem Jahr hat man die Festspiele sogar noch um ein Stück erweitert. Weil das passiert ist, was sich Molocher gewünscht hat. Eine andere Kommune ist miteingestiegen. Die Stadt Gunzenhausen hat ein Stück an den Altmühlsee bestellt. Jetzt gibt es also vier Stücke pro Monat.

Das publikumsträchtigste dürfte „Er ist wieder da“ sein. Die Bühnenadaption des Bestseller-Romans von Timur Vermes, in dem der Schriftsteller eine skurrile Geschichte von Hitler in der Gegenwart erzählt. Der einstige Gröfaz macht in der modernen Welt unfreiwillig als Fernsehstar Karriere, weil ihn keiner ernst nimmt.

Das zweite große Stück ist „Verrücktes Blut“. Die irre Geschichte einer Lehrerin, die ihre Klasse voller Problemschüler mit vorgehaltener Waffe dazu zwingt, Schillers Räuber zu lesen und zu spielen. In diesem Kontext prallen Extreme aufeinander, kämpfen Klischees miteinander und es ergeben sich skurrile Diskussionen. Hier muslimische Macho-Jungs, die von einer Frau dominiert werden. Dort die deutsche Bildungsbürgerin, die den deutschen Idealismus mit vorgehaltener Waffe vermitteln will. „Das wird wieder frisches, neues Theater“, freut sich Molocher auf das diesjährige Programm.

PREMIERE: „Er ist wieder da“, Samstag, 15. Juni, 20 Uhr, Altmühlsee-Infozentrum, Muhr am See

Weitere Termine: „Verrücktes Blut“: Premiere: Donnerstag, 13. Juni, Freitag, 14. Juni, Sonntag, 23. Juni, Donnerstag, 4. Juli, Sonntag, 14. Juli, Donnerstag, 18. Juli. „Er ist wieder da“: Sonntag, 16. Juni, Samstag, 22. Juni, Sonntag, 7. Juli, Donnerstag, 11. Juli, Freitag, 19. Juli.

Jan Stephan Carpe diem