Der Altmühlsee steht wieder in Flammen

SCHLUNGENHOF - Wer die besten Plätze haben will, sollte früh genug aufstehen beziehungsweise sich an den Badestränden in Schlungenhof und am Seezentrum Wald niederlassen. Die Erfahrung zeigt, dass die heiß begehrten Plätze bereits schon gegen 18 Uhr belegt sind. Die Leute wissen mittlerweile nur zu genau, was sie an diesem Abend erwartet. See in Flammen bedeutet ein gemütlicher Abend am Strand mit dem sensationellen Abschluss durch ein mit Musik untermaltes Höhenfeuerwerk gegen 22.30 Uhr.

Der Altmühlsee steht wieder in Flammen Foto: Ralph Goppelt



Doch auch bis dahin wird nicht einfach nur gewartet, sondern richtig gefeiert. So gibt es Livemusik auf der Seebühne am Seezentrum Schlungenhof. Auf der anderen Seite des Sees heizt ein DJ mit Oldies und aktuellen Chart-Hits ein. Für Seefreunde bietet die MS Altmühlsee dazu ebenfalls eine reizvolle Alternative.

Denn um 19.30 Uhr heißt es Leinen los zu einem genussvollen Abend an Bord mit fränkischem Imbiss und Musik. Außerdem warten auf die Besucher Fackelschwimmer, beleuchtete Segelboote und vieles mehr. Das alles verspricht ein faszinierendes Erlebnis an einem hoffentlich lauen Sommerabend mit einem See in Flammen.

Samstag, 27. Juli, 19 Uhr, Seezentrum, Schlungenhof

