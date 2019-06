Der deutsche evangelische Papst

Bedford-Strohm spricht

HEIDENHEIM - Hoher Besuch in Heidenheim. Der aktuell höchste Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland gibt sich die Ehre und schaut in Heidenheim vorbei. Die Rede ist von Dr. Heinrich Bedford-Strohm, dem bayerischen Landesbischof und Vorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Der gebürtige Memminger ist in vielen gesellschaftlichen Debatten das Gesicht der Evangelischen Kirche in Deutschland. Stellung bezog er unter anderem in der Diskussion um die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen. Er kritisierte die Tonlage in der Debatte, die er als aggressiv und abwertend gegenüber einer ganzen Gruppe von Menschen wahrnahm. In diesem Zusammenhang vertrat Bedford-Strohm eine politische Kirche, die sich einmischt in gesellschaftliche Debatten.

In Heidenheim spricht er zum Thema „Geistlich leben in der heutigen Zeit“. In seinem Vortrag geht Bedford-Strohm der Frage nach, warum geistliches Leben wichtig ist und wie es im Alltag aussehen kann. Im Anschluss an den Vortrag lädt das Kloster Heidenheim ein zu Begegnung und Gesprächen.

Mittwoch, 17. Juli, 19.30 Uhr, Münster, Kloster Heidenheim

Jan Stephan Carpe diem