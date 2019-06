Der große Unbekannte

Bildhauer Martin Mayer mit einer seltenen Schau - vor 58 Minuten

WEISSENBURG - Zehn Jahre hat die Kunst-Schranne schon auf dem Buckel. 2009 war es, als eine große Ausstellung mit 20 Weißenburger Künstlern die Schranne zum Kunstquartier erhob. Die von dem Weißenburger Maler Johann Mandl angeschobene, von Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel aufgenommene und in den Anfangsjahren von OB-Büroleiter Stefan Müller zum Leben gebrachte Idee, ist eine Erfolgsgeschichte geworden.

Martin Mayer – ERLEBTE FORM



Es dürfte kein Zufall sein, dass sich seit 2009 in Sachen Kunst in der Stadt viel getan hat. Die Kunst-Schranne hat nicht nur einen Ort für Ausstellungen geschaffen, sondern auch einen Treffpunkt für Künstler und Kunstinteressierte. Es entstanden die Kunsttage, der Kunstpreis, die besondere städtische Ausstellung …

Zum zehnjährigen Geburtstag hat die Stadt der Schranne nun eine Ausstellung spendiert. Mit einem, der eine Verbindung zu Weißenburg hat und in der Welt der Kunst etwas geworden ist. Die Rede ist von Bildhauer Martin Mayer. In Weißenburg kennt man ihn vor allem als den Schöpfer der Martin-Luther-Statue, die inzwischen am gleichnamigen Platz steht.

Schon im Alter von 15 Jahren ging der junge Mann, der ein schlechter Schüler, aber ein begabter Künstler war, nach München, um sich dort unter die Fittiche des Bildhauers Theodor Georgii zu begeben. Mayer wurde Bildhauer, schuf große Werke, die heute an wichtigen Orten stehen. Richtig berühmt allerdings wurde er nie, obwohl er in der Fachwelt als ein Meister seines Fachs geschätzt wurde und Koryphäen seine Werke feierten.

Dass Mayer heute weniger bekannt ist, als er das vielleicht hätte sein müssen, liegt wohl an zweierlei. Zum einen stellte er selten und ungern selbst aus, zum anderen war er nie bereit, seine Ecken und Kanten der besseren Verkäuflichkeit wegen abschleifen zu lassen.

Dass Mayer eine besondere Beziehung zu seinen Werken hat, das erlebte man auch in Weißenburg. Dort sollte die Luther-Statue nach Mayers Willen auf den Luther-Platz kommen, der Stifter Hermann Gutmann bevorzugte aber die Vorderseite der Andreaskirche. Am Ende stritt man sich, ob der Luther dort auf der Pflasterfläche oder aber der Wiese aufgestellt werden sollte. Die Auseinandersetzung ging so weit, dass Mayer bereits den Abtransport des Kunstwerks in Auftrag gegeben hatte, bis ihn der damalige Weißenburger OB Günter Zwanzig beruhigen konnte.

Seit einigen Jahren steht die Luther-Statue nun übrigens dort, wo sie sich Mayer immer gewünscht hatte. Eine kleine Gemeinheit des Künstlers ist allerdings immer noch nicht ausgeräumt. Der Vermerk, dass die Statue von Hermann Gutmann gestiftet wurde, findet sich auf dem Sockel der Statue. Nur, dass ihn niemand sehen kann, weil Luther seinen Fuß über dem Vermerk hat.

Aber das nur am Rande, die Geschichte ist längst vergessen. Heute ist Mayer einer der letzten Vertreter der klassisch-modernen Skulptur, wie sie Rodin und Co groß machten. In Weißenburg wird der 88-Jährige eine seiner seltenen Ausstellungen zeigen.

30.6.-4.8., Kunstschranne, Weißenburg;

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 10 bis 18 Uhr;

Sonntag 13 bis 18 Uhr

Ausstellungseröffnung: So., 30. Juni um 11 Uhr, Matinee: So., 28. Juli 11.30 Uhr

Jan Stephan Carpe diem