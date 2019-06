Der größte Markt in der Region

SeenLandMarkt mit mehr als 130 Ständen - vor 33 Minuten

ABSBERG - Der SeenLandMarkt goes öko. Seit Langem bemühen sich die Veranstalter, dass der Markt nicht nur für Regionalität, sondern auch für Nachhaltigkeit steht. Ihnen liegt es am Herzen, dass ihr Markt umweltfreundlich ist und kaum Plastik benutzt wird. Schließlich soll so wenig Müll wie möglich produziert werden. Zwischenfazit auf dem Weg: geht so. Aber es ist ja schließlich ein schleichender Prozess und zumindest ein guter Anfang.

SeenLandMarkt mit mehr als 130 Ständen



SeenLandMarkt mit mehr als 130 Ständen



Zum ersten Mal werden in diesem Jahr zum Beispiel wiederverwendbare Drogerie- und Kosmetikartikel für die Frau vorgestellt. Stefanie Wagner, die Erfinderin von Almo, bietet waschbare Binden, Slipeinlagen und Co. aus Stoff an. Deren Benutzung vermeidet den Gebrauch teurer und umweltschädlicher Wegwerfprodukte.

Ein Stand, der männliche Besucher etwas mehr interessieren dürfte, ist der der Firma Goosebumps-Pictures. Das Familienunternehmen produziert 3-D-Bilder und will einen „persönlichen Gänsehautmoment ins Wohnzimmer“ bringen. An einer Litfaßsäule werden die Besucher viele verschiedene Druckmöglichkeiten und Spielereien betrachten können.

Zur neunten Auflage präsentieren in diesem Jahr mehr als 130 Aussteller aus der Region ihre selbst gemachten Produkte, Kunsthandwerk und lokale Spezialitäten.

Ein besonderes Augenmerk soll beim Slogan „Kunst. Kultur. Kulinarik.“ in diesem Jahr auf die Kultur gelegt werden. Der Erfolgsautor Timo Leibig wird am Samstagabend aus seinem Nachfolgebuch der Nanos-Reihe lesen und steht dann zur Signierstunde bereit. Für den gebürtigen Pleinfelder ist der Markt ja so etwas wie ein Heimspiel, auf dem er schon seit mehreren Jahren – auch vor seinem großen Erfolg schon – seine Bücher präsentiert.

Bilderstrecke zum Thema Neuer Rekord beim Absberger Seenlandmarkt am Brombachsee Rekordbeteiligung am Seenlandmarkt auf der Badehalbinsel bei Absberg am Brombachsee: 125 Aussteller präsentierten heuer ihre handgemachten Produkte — so viele wie noch nie.



Kunst, Kultur und Kulinarik werden also wieder auf die Badehalbinsel Absberg locken und den Besuchern in altbewährter Weise das Wochenende versüßen. Denn das Fazit der Veranstalter zu ihrem SeenLandMarkt: bestbesucht, beliebt, bekannt. Und heuer wohl noch einen Ticken mehr öko.

Samstag, 22. Juni, 10 bis 20 Uhr, Sonntag, 23. Juni, 10 bis 18 Uhr, Badehalbinsel Absberg

Hanna Greta Schmidt Carpe diem