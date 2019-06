Die Fünf-Personen-Klampfe

Walk Off the Earth kommt auf Burg Abenberg - vor 52 Minuten

ABENBERG - Walk Off the Earth wurden 2012 auf einen Schlag mit einem Youtube-Video berühmt. Die fünf entspannten Kanadier versammelten sich in einem mäßig beleuchteten Raum, vor ein paar Topfpflanzen und Jalousie und spielten den Song Somebody that I used to know ein. Auf einer Gitarre, alle fünf gemeinsam. Der Sound war so perfekt und das Projekt so offensichtlich authentisch auf die Schnelle umgesetzt, dass das Video viral durch die Decke schoss.

Walk Off the Earth kommt auf Burg Abenberg © PR



Bis heute haben über 180 Millionen Menschen den Song mit der Fünf-Personen-Klampfe gesehen. Der Song war für Walk Off the Earth aber nur der Startschuss für eine internationale Karriere, bei der sie sich als Soundtüftler stets treu blieben. Besonders gerne schmieden sie verzaubernde Indie-Rock-Melodien und kombinieren diese mit vielfältigen Arrangements und durchaus auch treibenden Beats.

Für eine neue Veröffentlichung ließen sie sich 2018 sogar mit dem Instrumentenbauer ihres Vertrauens ein eigenes Instrument bauen. Eine GuitHarpUlele – die perfekte Mischung aus Gitarre, Harfe und Ukulele. Auf der spielten sie das Maroon-5-Cover „Girls Like You“ ein. Selbstverständlich alle zusammen, auf einem Instrument. Das hat sich als Modell ja schon einmal bewährt. Und ist sicher auf der Burg Abenberg auch zu sehen.

Mittwoch, 3. Juli, 20 Uhr, Burg Abenberg

Jan Stephan Carpe diem