Ein ganz besonderes Ferienabenteuer!

Vollmondklettern im Waldklettergarten lässt die Herzen höherschlagen - vor 24 Minuten

PAPPENHEIM - Ein Besuch im Waldklettergarten in Pappenheim ist so schon ein Abenteuer. Immerhin kann man dort in luftigen Höhen durch Baumriesen kraxeln, mit einer Schaukel durch die Wipfel fliegen oder an einer XXL-Seilrutsche durch den Wald gleiten.

Noch cooler ist es, das alles nachts zu erleben, wenn der Wald schön illuminiert ist und geheimnisvoll wirkt. Und das ist genau die Idee des Vollmondkletterns, das in Pappenheim regelmäßig angeboten wird. Das Allerbeste an der Sache: Der Termin ist mitten in den Ferien, am nächsten Tag muss also keiner früh raus. Alterstechnisch bietet der Klettergarten für fast alle Altersstufen was. Auf dem Miniparcours oder oben droben.

Donnerstag, 15. August, 20.45 bis 23 Uhr, Waldklettergarten, Pappenheim

Jan Stephan Carpe diem