Eine Perle des Abstrusen

Matthias Egersdörfers Fürther Kindheit - vor 26 Minuten

GUNZENHAUSEN - Das Gunzenhäuser Erzählfest hat neben der österreichischen Bestsellerautorin Vea Kaiser noch ein zweites Schwergewicht im Programm zu bieten. Matthias Egersdörfer. Kabarettist, Choleriker, Tatort-Schauspieler und neuerdings auch Autor. Im März ist sein Roman „Vorstadtprinz. Roman meiner Kindheit“ erschienen. Und er ist gut. Eigenwillig, eckig, umstandskrämerisch, aber wirklich gut.

Matthias Egersdörfers Fürther Kindheit © Buchcover: Rowohlt Berlin Verlag



Was vielen Menschen nachgesagt wird, die mit Humor ihr Geld verdienen, scheint auch auf Egersdörfer zuzutreffen: Er ist ein melancholischer, ein nachdenklicher Mensch, der Sinn für das Kleine, Randständige hat. Und so erzählt er auch die Geschichte seiner Jugend in einer Vorstadtfamilie in Fürth. Mit zwei ihn triezenden Schwestern, einer ihn verhätschelnden Mutter und einem arbeitsamen Vater.

All das ist jetzt nicht von großer Bedeutung, aber vielleicht gerade deshalb so angreifend, weil es viele selbst betrifft, dieses Aufwachsen im Kleinen eines fränkischen Städtchens. Und es ist natürlich nicht so, als hätte Matthias Egersdörfer in seiner neuen Funktion als Autor den Witz an der Garderobe abgegeben. Egers, wie ihn seine Fans nennen, arbeitet mit Freude und Gehässigkeit das Skurrile dieses Alltags heraus.

„Eine Perle des Abstrusen, auch für Nicht-Franken höchst lesenswert und unterhaltsam“, kommentierte ein Leser im Netz die Neuerscheinung. Das ist doch treffend.

Dienstag, 1. Oktober, 20 Uhr, Druckerei Emmy Riedel, Gunzenhausen

Jan Stephan Carpe diem