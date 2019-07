Eine Rallye zur lokalen Kunst

WEISSENBURG - Beachtlich, in welcher Geschwindigkeit sich in Weißenburg in den vergangenen Jahren neue Kunstformate entwickeln. Kunst-Schranne, Kunsttage, Kunstpreis und jetzt: die erste Weißenburger Kunstrallye. Parallel zum Altstadtfest öffnen acht Künstler aus der Region ihre Ateliers und zeigen nicht nur ihre Werke, sondern erlauben auch einen Blick hinter die Kulissen.

Vier Ateliers in der Stadt, drei in Ortsteilen und eines in Markt Berolzheim beteiligen sich an der Aktion, die Bernd Käpplinger ins Leben gerufen hat. Der Physiotherapeut arbeitet schon lange als Objektkünstler. Bislang aber eher weniger in der Öffentlichkeit. Der Gewinn eines Kunstpreises gab ihm nun den Anschub, seine Werke in einem passenden Rahmen auch der Öffentlichkeit zu zeigen. So entstand die Idee zur Kunstrallye.

Der schlossen sich Christoph Ottinger, Rainer Lentz, Susanne Scheuerlein, Gerhard Winter, Roland Meersteiner, Alexandra Walczyk und Angelika Kirchdorffer an. Einige von ihnen kennt man aus der regionalen Kunstszene. Von der Fotografie eines Rainer Lentz über vergoldete Holzobjekte (Susanne Scheuerlein), die Drechslerei eines Gerhard Winter oder die surrealistischen malerischen Selbstgespräche eines Christoph Ottinger bis hin zu den Metallobjekten von Bernd Käpplinger steht nun auf dem Programm.

Außerdem haben die Künstler für den Besuch der Ateliers einen Preis ausgelobt. Wer alle acht Ateliers besucht, kann an einer Verlosung teilnehmen und einen Kunstgutschein über 450 Euro gewinnen.

Samstag, 20. Juli, Sonntag, 21. Juli, 10 bis 20 Uhr, Verschiedene Orte,

Weißenburg

Angelika Kirchdorffer – Malerei & Glasobjekte. Lindhaldenweg 7, Dettenheim; Alexandra Walczyk – Malerei & Literatur. Schlossanger 6, Markt Berolzheim; Susanne Scheuerlein – Malerei & Objekte. An der Ludwigshöhe 47, Weißenburg (WUG); Christoph Ottinger – Malerei. Pflastergasse 16, WUG; Rainer Lentz – Fotografie. Nürnberger Str. 2, WUG; Ronald Meersteiner – Malerei. Bgm.-Fleischmann-Str. 33, WUG; Gerhard Winter – Kunst in Holz. Am Berg 26, Oberhochstatt; Bernd Käpplinger – Skulptur & Plastik. Holzinger Hauptstr. 45, Holzingen.

