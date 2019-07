Electro-DJ vom Zoo Project

ELLINGEN - Das Trockendock am Ellinger Sommerkeller lässt sich jetzt auch schon im fünften Jahr die Sonne aufs Deck scheinen. Das Konzept des Festivals ist über die Jahre recht stabil geblieben. Interessante Location, Liebe zum Detail und Electro-DJs. In jedem Jahr ein internationaler Headliner, flankiert von Locals aus der bayerischen Szene.

Electro-DJ vom Zoo Project © PR



Heuer macht Defex den Head und das ist eine wirklich spannende Wahl und passt wie die Faust aufs Auge. Immerhin beschallt der Mann sonst vor allem das legendäre Zoo Project auf Ibiza, wo DJs auf dem Gelände eines ehemaligen Tiergartens für Party sorgen.

Nun gab es am Ellinger Sommerkeller zwar noch nie einen Tiergarten, aber immerhin mal einen Märchenwald, was ja auch einen leicht morbiden Charme mit sich bringt. Musikalisch ist Defex zwischen Deep House und Dark Techno unterwegs und stellt dabei gerne das Publikum in den Fokus.

Das hat der international gefeierte DJ übrigens in seiner Jugend in Bayerbach in Niederbayern gelernt. Da kommt Franz Hager, so sein richtiger Name, nämlich her. Sein Vater war der Bürgermeister und sein Filius probierte mit den alten, in der Gastwirtschaft übrig gebliebenen Plattenspielern herum. Aus diesen Anfängen wurde jedenfalls Beachtliches.

Samstag, 3. August, 20 Uhr, Sommerkeller, Ellingen

Jan Stephan Carpe diem